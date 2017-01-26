Bursaspor, Tayfun Korkut ile anlaştı!

Teknik direktör konusunda Robert Prosinecki'den olumlu sonuç alamayan Bursaspor, Tayfun Korkut ile prensip anlaşmasına vardı.

Bursaspor, yeni teknik direktör arayışlarında artık sona geldi. Hırvat teknik adam Robert Prosinecki'nin Azerbaycan Milli Takımı ile sözleşmesinin devam etmesi nedeniyle görüşmeleri sonlandıran Yeşil-Beyazlı yönetim, gözünü Tayfun Korkut'a çevirdi.

Son olarak Kaiserslautern'de görev yapan Türk teknik adamla prensip anlaşmasına varılırken, artık resmi açıklamanın yapılmasının beklenildiği öğrenildi.

42 yaşındaki Tayfun Korkut, daha önce Bundesliga'da olduğu dönemde Hannover'i de çalıştırmıştı.

(Fanatik)