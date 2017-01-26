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Bursaspor'da Başakşehir maçı mesaisi
26 Ocak 2017 , 19:59
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 29 Ocak Pazar günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Özlüce Tesisleri'nde 21 yaş altı takımı teknik sorumlusu Tunahan Akdoğan yönetiminde gerçekleştirilen idman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Takım halinde ısınma koşularıyla başlayan, 5'e 2 pas ve pres çalışmalarıyla devam eden antrenmanda daha sonra taktiksel organizasyonlar üzerinde duruldu.
Yeşil-beyazlılar, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
- Başkan Ali Ay, Almanya'da
Bursaspor'da Hamza Hamzaoğlu ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları sürüyor.
Azerbaycan Futbol Federasyonunun izin vermemesi nedeniyle Hırvat teknik adam Robert Prosinecki'yi takımın başına getiremeyen yeşil-beyazlı kulübün, genç çalıştırıcı Tayfun Korkut'u gündemine aldığı öğrenildi.
Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Bursaspor Başkanı Ali Ay ve Futbol Şube Sorumlusu Yüksel Çolak'ın, genç teknik adamla görüşmek üzere Almanya'da bulundukları belirtildi.
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