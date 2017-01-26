Bursaspor'dan Obertan atağı!

AJANSSPOR - Bursaspor'un, Rusya Ligi ekibi Anzhi'den ayrılması beklenen Fransız kanat oyuncusu Gabriel Obertan'a teklif yaptığı ileri sürüldü.

Fransız basınında yer alan habere göre, ekonomik açıdan zor günler geçiren ve bazı oyuncularıyla yollarını ayırmak zorunda kalan Anzhi'de sıra Obertan'a geldi.

Bir dönem Manchester United'da da forma giyen 27 yaşındaki Obertan'ın takımdan bonservisini eline alarak ayrılabileceği ancak bunu yapabilmek için önünde az bir süre kaldığı vurgulandı.

Buna rağmen birkaç takımın Obertan'a teklif yaptığı kaydedildi. Polonya Ligi ekibi Legia Varşova'nın Obertan'a teklif sunduğu ancak taraflar arasında anlaşma sağlanmadığı aynı şeyin Bursaspor için de geçerli olduğu vurgulandı.

Obertan ile AEK ve Crystal Palace'ın da ilgilendiği bildirildi.Obertan için başka Türk kulüplerinin de elini çabuk tutabileceği de hatırlatıldı.

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