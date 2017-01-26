Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, son günlerde Fenerbahçe’ye transfer olacağı konuşulan Kamerunlu yıldız futbolcu Samuel Eto’o’nun transfer konusunun kapandığını söyledi.



Son 10 haftada 25 puan toplayan Antalyaspor'da Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında evinde oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde haftalık basın toplantısını gerçekleştirdi.

“Osmanlıspor maçı değişmeyecek gibi giderken değiştirdik”

Ligin ikinci yarısına istedikleri gibi başladıklarını ifade eden Rıza Çalımbay, “Oynadığımız iki maçı da iyi şekilde bitirdik. Futbolcu arkadaşlarımız mükemmel şekilde oynadılar. Osmanlıspor maçı değişmeyecek gibi giderken, oyunu değiştirebildik. Çok önemli bir maç oynayacağımızı maçtan önce de konuşmuştuk. Maçı ne olursa olsun bırakmayacağımızı konuşmuştuk. Sonradan oyuna giren arkadaşlar da çok iyi oynadılar. Tek amacımız mükemmel istikrarımızı sürdürmek. Hedefimiz ilk 10 içerisinde olmak. Önümüzdeki yıl için düşüncelerimiz çok farklı. Ben oyuncularımdan çok mutluyum. 2 maçla bitmiyor, daha çok maç oynayacağız. Ligin altı üstü çok karışık. Takımlar çok transfer yaparak güçleniyor. Her maç herkes için çok zor olacak. Biz de bunu biliyoruz ve buna göre önlemimizi aldık. Ona göre transfer yaptık. Salih'le başladık. O da Osmalıspor maçında çok iyi performans sergiledi. Sandro olsun diğer transfer olsun onlarda oynayacak. Önemli olan iyi oyunumuzu devam ettirmek. Özellikle taraftarımızın Osmanlıspor maçında mücadelenin sonuna kadar takımını desteklemesi çok önemliydi. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Tek amacımız hak ettiğimiz yere gelmek” şeklinde konuştu.

“Alanyaspor maçında kendi sahamızda kaybetmek istemiyoruz”

Alanyaspor’u Beşiktaş maçında izlediğini belirten Çalımbay, “Onlar da bir çıkış yakalamak istiyor. Sahamızda kaybetmek istemiyoruz. Maçın kolay geçmeyeceğini de biliyoruz Osmanlıspor maçının üstünde bir mücadele göstermek zorundayız. Ben taraftara güveniyor ve inanıyorum. Tribünleri doldurmak istiyoruz. Onların desteğiyle mücadeleden iyi bir sonuç elde ederiz diye düşünüyorum” diye konuştu.

“Takımın başına geldikten sonra kritik maçlar kazandık”

Takımın başına geldiğinde Antalyaspor'un sonuncu olduğunu belirten Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, “Çok kritik maçlar kazandık. Hedefimiz ilk olarak ilk 10 içerisinde yer almak. Rizespor ve Beşiktaş maçında aldığımız sonuçlarla herkes kırıldı. Biz nereden geldiğimizi biliyoruz. Benim düşünce bu takım ilk 10 içerisinde olacak. İlk 10'un içinde oluruz diye düşünüyorum. Hedefimiz seneye çok iyi takviyelerle daha üst sıralara oynamak” ifadelerini kullandı.

“Eto'o'nun transfer konusu kapandı”

Eto'o'nun transfer konusunun kapandığını dile getiren Rıza Çalımbay, “Eto'o ile ilgili konu kapandı. Bundan sonra da bir şey olacağını sanmıyorum. Onu konuşmaya gerek bile yok. 3 tane yaptığımız transfer var. Onların yanına 2 transfer daha yapmak istiyorduk. Ama dondurduk. Olur mu olmaz mı bilmiyorum. Ama bir tane yurt dışından oyuncu gelebilir” şeklinde konuştu.

“Bulunduğumuz yeri kaybetmek istemiyoruz”

Avrupa kupalarına bu sene gidilmesi halinde iyi bir durumun olacağını söyleyen Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay konuşmasını şöyle tamamladı:

“Gidebilirsek iyi olur. Yol uzun, emek vermek gerekiyor. Bulunduğumuz yeri kaybetmek istemiyoruz. Kaybetmemek için çalıştığımızın 5 katı çalışmamız gerekiyor. Çok kolay bir durum değil. Bütün takımlar birbirine önlem alıyor. Onun için de her takımın maçlarını izliyoruz. Nasıl oynayacağımızı tespit ediyoruz. Maça çıkıp baştan sona kadar mücadele etmemiz gerekiyor. Ligi iyi bir yerde bitirmek istiyoruz. Bütün takımlarla dostuz. Biz sahada gerekli mücadeleyi yaparız. Bütün takımlar bizim dostumuz. Herkes kazanmak istiyor.”



Kaynak : AMK