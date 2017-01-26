Carson'ın unutamadığı Bursaspor anısı!

AJANSSPOR - Bursaspor formasıyla 2011-2013 yılları arasında Süper Lig'de boy gösteren İngiliz kaleci Scott Carson, Türkiye'de yaşadığı bir olayı anlattı.

Kariyerini Championship ekibi Derby County'de sürdüren 31 yaşındaki file bekçisi, İngiliz basınına verdiği röportajda, Türkiye günlerinden bahsetti.

Carson, "Eğer biri bana Türkiye'nin nasıl olduğunu sorarsa, ilk söyleyeceğim şey, hayatımda oynadığım ve muhtemelen oynayacağım en iyi atmosferdi. İngiltere'de gürültülü bazı tribünler var, halbuki Türkiye'de tüm stat öyle. Daha önceden sorun çıktığı için; bir maçımızı sadece kadınların ve çocukların içeriye alındığı şekilde oynamıştık. Yine de biletlerin hepsi satılmıştı" dedi.

İngiliz kaleci, Bursaspor maçında başından geçen olayı da şu sözlerle anlattı: "Bir maçta aşağıya baktım ve ceza sahasının köşesinde bir İsviçre çakısı vardı. Düşündüm, "Aman Tanrım, ya bana isabet etseydi..." Açık değildi ancak ne kadar ağır olduğunu düşünürsek, muhtemelen beni yere yıkardı. Çakıyı aldım ve devre arasında rakip takımın teknik ekibinden birine verdim. Maçın sonunda teknik ekipten birkaç kişi bana, "Çok teşekkür ederiz, Ne kadar iyi bir adamsın" dedi. Düşünüyordum, "Burada ne yapmıştım?" Tercümana, bana neden bu kadar iyi davrandıklarını sordum. O da bana, onlara bir şey verip vermediğimi sordu ve ben de İsviçre çakısını anlattım. O da bana, "Şimdi anlaşıldı çünkü eğer çakıyı hakeme verseydin, taraftarları birkaç maç yasaklanırdı. Ben de, eğer bunu bilseydim, çakıyı doğrudan hakeme verirdim" dedim"

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