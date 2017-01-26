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Chelsea Muslera'ya mı yönelecek?
26 Ocak 2017 , 17:36
AJANSSPOR - Asmir Begovic'in Bournemouth'a transfer olma ihtimalini göz önünde bulundurarak kaleci arayışlarına başlayan ve Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'yı da 3 kişilik listesine alan Chelsea ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı.
Sky Sports'un haberine göre; İskoçya Ligi'nin güçlü ekibi Celtic,kaleci Craig Gordon için Chelsea'den gelen teklifi reddetti. Celtic Teknik Direktörü Brendan Rodgers da, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 34 yaşındaki kalecinin planları arasında yer aldığını ve Chelsea'nin teklif yaparak vakit kaybettiğini söylemişti.
Öte yandan Chelsea'nin Espanyol'da kiralık olarak forma giyen tecrübeli file bekçisi Diego López'i istediği ancak bonservisi Milan'da olan Lopez'in Espanyol'da kalmaya ikna edildiği ifade edildi.
Chelsea'nin bu gelişmeler üzerine listesindeki son isim olan Fernando Muslera için devreye girip girmeyeceği ise merak konusu oldu.
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