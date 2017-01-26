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Ciğerci geri dönüyor!
26 Ocak 2017 , 11:50
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Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Arena'da Akhisar Belediyespor'u ağırlayacak. Genç oyuncu Tolga Ciğerci, Nigel de Jong'un cezalı olmasından dolayı maçta forma giyecek.
Hollandalı yıldız Nigel de Jong kupada oynanan 24 Erzincanspor maçında kırmızı kartı görünce cezalı duruma düştü ve ligdeki Akhisar Belediyespor maçında forma giyemeyecek.
Tedavileri 1 hafta önce tamamlanan ve kondisyonerlerle çalışan Tolga Ciğerci'ye forma şansı doğdu. Teknik direktör Riekerink, Tolga'yı ilk 18 kişilik kadroya alacak. Hollandalı hocanın Josue ve Tolga arasında maç günü tercih yapacağı öğrenildi. Ancak Josue, Karabük maçında oynadığı futbolla çok eleştirilmişti.
Kaynak : AMK
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