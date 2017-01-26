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"Daha iyi olacak"
26 Ocak 2017 , 08:14
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- Trabzonspor
Yönetimin aktif isimlerinden Gökhan Saral, “Fikir ayrılıkları her zaman olabilir. Ancak Trabzonspor’u beklediğimiz yere ulaştıran her kim olursa baştacı ederiz. Başkanımız çok emek harcadı, harcıyor” dedi.
Muharrem Usta yönetiminin aktif isimlerinden biri olan Gökhan Saral, ligin ikinci yarısından çok umutlu.
Yakın geçmişte teknik direktör Ersun Yanal’ı sert şekilde eleştirerek gündeme damgasını vuran genç idareci, asıl öznesinin Trabzonspor olduğunu belirtti ve şunları söyledi:
“Trabzonspor bizim için her şey. Her türlü davasında, her platformda hakkını savunmaktan asla geri durmayız. Başkanımız Muharrem Usta çok büyük emekler verdi bir şeyleri düzeltmek adına. Ancak hem bu emeklere hem de Trabzonspor markasına yakışmayacak sonuçlar aldık. Bazen belki dik sözler söylüyoruz ama hepsi Trabzonspor’un menfaati için. Örneğin şimdi takım iyi yola girdi, tüm kalbimizle alkışlıyoruz. İkinci yarıda daha iyi bir tablo olacak diye düşünüyorum.”
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