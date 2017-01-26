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Derbiye Volkan Demirel damgası!

Tarih26 Ocak 2017 , 23:09

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Derbiye Volkan Demirel damgası!

Fenerbahçe'nin Galatasaray Odeabank'ı THY EuroLeague'in 20. haftasında 15 sayı geriden gelip 85-80 mağlup ettiği maçı sonrasına futbol takımının kaptanı Volkan Demirel damgasını vurdu.

Ülker Sports Arena'da maçın bitimiyle birlikte salonda "Bir Masum Mor Menekşe" çalınırken, ardından Volkan Demirel, parkeye inerek sahanın ortasında önce sporcuları tebrik etti. Volkan Demirel, daha sonra "İşte böyle, her sene böyle..." tezahüratını başlattı ve salondaki tüm Fenerbahçeliler bu tezahürata iştirak etti.

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