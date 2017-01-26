Beşiktaş Kulübü Eski Yöneticilerinden Ahmet Akpınar, siyah-beyazlı ekibin gündemine dair açıklamalar yaptı. Radyospor'da yayınlanan Haber Aktif programında Emrah Karalinç ile İlker Koç'un sorularını yanıtlayan Akpınar, Mehmet Ekici konusunda da konuştu.

"Ekici'yi takımda görmek zul gelir"

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta'nın Mehmet Ekici transferinde Beşiktaş ile anlaştıklarını açıklamasını değerlendiren Akpınar, "Mehmet kaliteli bir oyuncu olabilir. Ama, 'Fenerbahçe'den başka bir takımda oynamam' diyen birini Beşiktaş'ta görmek bana zul gelir. Burada Beşiktaş yönetimini hatalı buluyorum." diye konuştu.

"Ersan ve Ba transferleri sevindirici"

Beşiktaş'ın son dönemde eski oyuncularına yönelmesini de yorumlayan Akpınar, "Ersan bu kulübün, Beşiktaş'ın evladı. Sağlıklı iken Beşiktaş'a katkı yapacaktır. Demba Ba da bir aksilik çıkmazsa katkı yapacaktır. Bence Beşiktaşlılar bu transferlere sevinmiştir. Hayırlı olsun." dedi.

"Beşiktaş şampiyon olur"

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı hakkında ise Akpınar, "Evet, Başakşehir saygıyı hak eden bir çıkış yaptı. Ama ben Beşiktaş'ın kaliteli kadrosuyla şampiyon olacağını düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.