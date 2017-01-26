Ersan Adem Gülüm'den ilk sözler!

AJANSSPOR - Beşiktaş’ın yeniden kadrosuna kattığı Ersan Adem Gülüm, siyah-beyazlılara dönüş sürecini anlattı. Gülüm, Beşiktaş’a katkı sağlamak için geldiğini ve şampiyonluk yaşamak istediğini ifade etti.



Ersan Adem Gülüm’ün açıklamalarından dikkat çeken başlıklar şu şekilde :



“Takıma katkı vereceğim”



Beşiktaş’tan geçen yıl bu zamanlar ayrıldığımda takımı 41 puanda bırakmıştım. Döndüğümde takım yine 41 puanda. Bu bir şeyleri anlatıyor sanırım. Beşiktaş takımında nasıl oynayacağını, nasıl kazanacağını bilen tecrübeli oyuncular var. Ben takıma hem saha içi hem de saha dışında katkı vereceğim. Oynamadığım zaman içimdeki hırsı arkadaşlarıma aktaracağım. Beşiktaş sevdasını insan içinden hiçbir zaman çıkartamaz.



“Beşiktaş, sezon sonu şampiyon olacak”



Ayrıldıktan sonra da yakından takip ettim Beşiktaş’ı. Altı yılımı verdim Beşiktaş’a ayrılmak çok zordu. Arkadaşlarımla sürekli temas halindeydim. Sanki bir tatile gittim ve şimdi döndüm. Takım bu performansını devam ettirirse inşallah sezon sonu şampiyon olacak. Hoca bana görev verirse çıkıp görevimi yapacağım. Takıma katkı sağlamaya geldim. Motive anlamında takımı destekleyeceğim. Hoca hazır olduğumu düşünüp görev verdiğinde çıkıp oynayacağım.