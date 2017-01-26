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Ersan idmana çıktı!

Tarih26 Ocak 2017 , 18:53

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Ersan idmana çıktı!

Beşiktaş yedek ve altyapı oyuncularından oluşan kadroyla Ziraat Türkiye Kupası eleme grubunun son maçında Kayserispor ile oynarken as futbolcular da Ümraniye'de Konyaspor maçı için antrenman yaptı.

Yardımcı antrenör Şeref Çiçek yönetiminde yapılan idmana yeni transfer Ersan Gülüm de katıldı. Ersan takım ile beraber kondisyon hareketleri yaptıktan sonra bireysel antrenör eşliğinde çalıştı. Gülüm'ün neşesinin yerinde olması dikkatlerden kaçmadı.

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