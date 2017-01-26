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Eto'o'nun ziyareti olay oldu!
26 Ocak 2017 , 16:41
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Antalyaspor
AJANSSPOR - Antalyaspor'un Kamerunlu yıldızı Samuel Eto'o'nun, Antalya Belek'te kamp yapan Rusya Ligi ekibi Amkar'ı ziyareti, transfer olarak algılandı.
Eto'o'nun adının yazılı olduğu 36 numaralı formayla poz vermesi ve bunun Amkar Kulübü'nün sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılması, dış basında Eto'o'nun kariyerindeki 11. transferini gerçekleştirdiği şeklinde yorumlandı.
Samuel Eto'o ise Anzhi forması giydiği dönemde teknik direktörlüğünü yapan Gadzhi Gadzhiev'i ziyaret ederek eski hocasıyla hasret giderirken, kulüp de tercübeli yıldıza adının yazılı olduğu forma hediye etti.
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