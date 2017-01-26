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Fenerbahçe "10"u buldu!
26 Ocak 2017 , 22:30
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AJANSSPOR - 10 numara arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin transfer çalışmaları ile ilgili Brezilya'dan flaş bir iddia geldi.
Brezilya basınında yer alan haberde, Brezilya'ya gelen Fenerbahçeli temsilcilerin, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Rodriguinho için Corinthians yönetimine resmi teklif yaptığı belirtildi.
Fenerbahçe'nin, Rodriguinho'nun ekonomik haklarının yüzde 50'sini elinde bulduran Corinthians'a resmi teklif yaptığı ifade edildi. Fenerbahçe'nin önerdiği rakam açıklanmazken, Corinthians'ın ilk cevabının olumsuz olduğu kaydedildi.
Bu gelişmeye rağmen görüşmelerin devam edeceği ve transferin rafa kalkmadığı vurgulandı.
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