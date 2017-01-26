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Fenerbahçe'de Anderson sesleri

Tarih26 Ocak 2017 , 08:46

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Fenerbahçe'de Anderson sesleri

Sarı-Lacivertliler, İnternacional forması giyen 28 yaşındaki oyuncuyla da ilgileniyor. Bir dönem Porto ve Manchester United’da görev yapan Sambacı için menajeriyle görüşmeler başladı.

Ligden düşen İnternacional’de mutsuz olan Anderson’un yeniden Avrupa’ya dönmek istediği, Fenerbahçe ile ilgili Alex ve Deivid’den olumlu referanslar aldığı öğrenildi.

Takımı 2. Lig’e düştüğü için, yıldız futbolcunun sözleşmesindeki özel madde sayesinde bedelsiz olarak transfer edilebileceği öne sürüldü.

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