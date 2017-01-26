Ganso'da flaş gelişme!

Fenerbahçe’nin 10 numara adayları arasında yer alan Paulo Henrique ‘Ganso’ konusunda yeni bir gelişme yaşandı.

Brezilyalı futbolcunun menaceri Giuseppe Dioguardi, “Sevilla şu anda sadece yüksek bir teklif gelmesi halinde Ganso’nun transferini düşünür. Kiralık olarak göndermek istemiyorlar. Bazı takımlar transfer için beni aradı. Fenerbahçe de bu ekiplerden biri. Benimle ve Sevilla ile görüştüler ancak kiralama tekliflerine olumsuz yanıt aldılar. Fenerbahçe, Ganso’nun fiyatının farkında ancak UEFA’ya karşı sözleri olduğu için gelecek yaza kadar satın alma teklifi yapamazlar” ifadelerini kullandı.