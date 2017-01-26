Gaziantepspor ile imzaladı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor, Brezilyalı kaleci Paulo Victor Vidotti'yi renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Brezilya'nın Flamengo kulübünde forma giyen 30 yaşındaki kaleci ile anlaşma sağlandığı bildirildi.

Tecrübeli file bekçisiyle satın alma opsiyonlu olarak 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı aktarılan açıklamada, "Victor'a hoş geldin diyor, kırmızı-siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.