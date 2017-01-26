Galatasaray'da Luis Cavanda, Spor Toto Süper Lig'de Cumartesi günü oynanacak Akhisar Belediyespor karşılaşması öncesi sarı-kırmızılıların haftalık basın toplantısında soruları yanıtladı.

Galatasaray'da geride kalan haftalarda performansını değerlendiren Cavanda,"Kişisel durumumdan başlamak istiyorum. İki tane ciddi sakatlık geçirdim. Hedeflerim vardı ve sakatlıklardan dolayı dönüşüm kolay olmadı. Sezonun ilk yarısı benim için kolay olmadı. Her maça 3 puan için çıkan bir takım içerisinde her zaman 11 oynamak kolay olmuyor. Trabzonspor'a karşı 11'de oynadım ama kendi performansımdan memnun kalmadım. İlk yarı kendimi ispatlayamadım, 2. yarı sonunda da sakatlandım. Kendimi şimdi gayet hazır hissediyorum. Benim bu takıma katacaklarım var. Beşiktaş'ın 5 puan gerisindeyiz ve önümüzdeki 3 maç çok önemli. Beşiktaş maçında da tribünler dolacaktır. Beşiktaş maçında moralli çıkmak istiyoruz. Tüm takım olarak Akhisar maçına konsantre olduk. Dediğim gibi daha takıma katacaklarım var." dedi.

Cavanda'nın öne çıkan diğer açıklamaları da şu şekilde:

"Seni yönetim mi, yoksa Riekerink mi istedi?"

"Benim, takıma katılmamda kimse bana iyilik yapmadı. Geçmişime ve kariyerime bakarak beni aldılar ve buna göre beni getirdiklerini düşünüyorum."

"Sabri yazılanların aksine iyi çalışıyor!"

"Sabri uzun zamandır takıma hizmet veriyor. Sabri yazılanların aksine iyi çalışıyor ve yıllarca bu mevkide oynamak kolay değil. Bunu hak ettiğini düşünüyorum. Benim de özelliklerim var ve son kararı hocamız verecek."

"Süre aldıkça güven geliyor..."

"Galatasaray'da 11 oynamak için geldim ama oynadıkça, süre aldıkça güven geliyor. O zaman da 11'e gireceğimi düşünüyorum. Derbileri Arena'da oynamak bize güven verecektir. Nasıl, ilk yarı onlar avantajlıysa sonrasında da biz avantajlı olacağız."