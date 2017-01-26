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Gençlerbirliği, Osmanlıspor maçına hazırlanıyor

Tarih26 Ocak 2017 , 21:04

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Gençlerbirliği, Osmanlıspor maçına hazırlanıyor

Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Osmanlıspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Ümit Özat yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saat sürdü. 

Tedavileri süren Orhan Şam, Nihat Şahin ve Samuel Owusu'nun katılmadığı idmana 5'e 2 top kapma oyunuyla başlayan kırmızı-siyahlı futbolcular, taktik çalışmayla antrenmanı tamamladı.

Gençlerbirliği ile Osmanlıspor arasında Ankara 19 Mayıs Stadı'nda 29 Ocak Pazar günü oynanacak maç, saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşmayı, hakem Serkan Çınar yönetecek.

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