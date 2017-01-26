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Güle güle Jun Suk!
26 Ocak 2017 , 08:30
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- Spor Toto Süper Lig
- Trabzonspor
Trabzonspor’un Porto’dan bonservisiyle almak için büyük çaba harcayıp, daha sonra kiraladığı Jun Suk’un yarattığı hayal kırıklığı, Karadeniz günlerinin sona ermesine yol açacak.
Güney Koreli oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralayan Bordo-Mavililer’in ‘satın alma opsiyonunu’ kullanmayacağını Portekiz ekibine ilettiği öğrenildi.
Teknik direktör Ersun Yanal’ın, performansına göre Muhammet Demir’i Gaziantepspor’dan geri alabileceği, ancak aynı durumun Suk için geçerli olmayacağı dile getirildi.
Ciddi beklentilerle Trabzonspor’a gelen Jun Suk, geride kalan 18 haftada ligde hiç gol atamadı!
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