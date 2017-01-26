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Jackson Martinez sevdası bitmiyor

Tarih26 Ocak 2017 , 09:13

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Jackson Martinez sevdası bitmiyor

Demba Ba’yı İstanbul’a çağıran yönetim, Jackson Martinez ismini de sıcak tutuyor. ​Çin’den ayrılması kesinleşen deneyimli forvet için yönetici Umut Güner’in yurt dışında oyuncuyla ilgili nabız yoklayacağı öğrenildi.

Demba Ba’yı İstanbul’a çağıran yönetim, Jackson Martinez ismini de sıcak tutuyor.

Çin’den ayrılması kesinleşen deneyimli forvet için yönetici Umut Güner’in yurt dışında oyuncuyla ilgili nabız yoklayacağı öğrenildi.

Siyah-Beyazlılar’ın Ba’da bir sorun çıkması durumunda Kolombiyalı formülünü devreye sokmak için uğraştığı belirtildi.

Futbolcunun maliyeti çok yüksek ancak Kartal, bu rakamları Çinliler’le beraber karşılamayı planlıyor.

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