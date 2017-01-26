Kafkas'tan Galatasaray açıklaması!

Spor Toto Süper Lig'de 28 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Akhisar Belediyespor'un teknik direktörü Tolunay Kafkas, "Oraya puan almak için, kazanmak için gidiyoruz." dedi.

Galatasaray maçının hazırlıklarını Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde devam eden Akhisar Belediyespor'un teknik direktörü Kafkas, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda Aydınspor 1923'ü yenerek gruptan lider çıktıklarını ve Gümüşhanespor'la eşleştiklerini anımsattı.

Gruptan çıkma hedefini gerçekleştirdiklerini belirten Kafkas, şöyle konuştu:

"Lige döndük, önümüzde zor bir Galatasaray maçı var. Oraya puan almak için, kazanmak için gidiyoruz. Taktik anlayışımızı biraz daha geliştirmemiz ve ufak tefek nüanslara dikkat etmemiz gerekiyor. Rakibimize her türlü karşılığı vermeliyiz. Taktiksel olarak Galatasaray'dan üstün bir oyun anlayışıyla sahada olmalıyız. Bunu başarabilecek güçteyiz, çalışmalarımız iyi gidiyor, takımın durumu iyi. Bu maçtan çok umutluyum."

Kafkas, Hugo Rodallega'nın Trabzonspor'a transferinin ardından kulübün şartlarına uygun olması halinde bir oyuncu transfer edeceklerini belirterek, "Alınmazsa da içimizden çözüm üretmeye çalışacağım. O da elimizde tek santrfor Vaz Te kaldı. Biraz Onur oynayabiliyor, biraz da Larsson. Onur ve Larsson tek santrfor oynayabilecek oyuncular değil. Bizim oynattığımız sistem tek santrforlu. Sistemde bir değişiklik düşünüyorum, yani saha dizilişinde çift santrfora dönebiliriz." diye konuştu.

Akhisar Belediyesporlu futbolcu Özer Hurmacı da Galatasaray karşılaşmasının zor olacağını belirterek, "Galatasaray ligin en iyi takımlarından bir tanesi, zorlu bir deplasman olacak. Biz de kaliteli bir ekibiz, futbol oynamaya ve kazanmaya gideceğiz." ifadelerini kullandı.

Cezalı Custodio'nun forma giyemeyeceği Akhisar Belediyespor'da Soner Aydoğdu ve Larsson'un da sakatlıkları bulunuyor.