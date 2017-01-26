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"Kalbim sizinle"
26 Ocak 2017 , 08:15
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Afrika Uluslar Kupası için Senegal Milli Takımı’nda bulunan Moussa Sow’un, Başakşehir galibiyeti nedeniyle arkadaşlarını tebrik ettiği ortaya çıktı.
Tecrübeli futbolcunun, karşılaşmanın ardından Jeremain Lens’i arayarak, “Hepinizi tebrik ediyorum. Çok zor bir maçı kolaya çevirip, önemli bir galibiyet aldınız. Kalbim her zaman sizinle. Hepinizi çok özledim. Kısa zamanda birlikte olacağımızı umuyorum” dedi. Senegal eğer cumartesi günü Kamerun’a yenilirse, Sow, Fenerbahçe’ye geri dönecek.
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