Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto Süper Lig

"Kalbim sizinle"

Tarih26 Ocak 2017 , 08:15

Yorum
Kalbim sizinle

Afrika Uluslar Kupası için Senegal Milli Takımı’nda bulunan Moussa Sow’un, Başakşehir galibiyeti nedeniyle arkadaşlarını tebrik ettiği ortaya çıktı.

Tecrübeli futbolcunun, karşılaşmanın ardından Jeremain Lens’i arayarak, “Hepinizi tebrik ediyorum. Çok zor bir maçı kolaya çevirip, önemli bir galibiyet aldınız. Kalbim her zaman sizinle. Hepinizi çok özledim. Kısa zamanda birlikte olacağımızı umuyorum” dedi. Senegal eğer cumartesi günü Kamerun’a yenilirse, Sow, Fenerbahçe’ye geri dönecek.

Fanatik

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri