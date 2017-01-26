Konyaspor Aatif'ı bekliyor!

Fenerbahçe’den, “10 numara almadan Aatif’ı bırakmayız” yanıtı alan Atiker Konyaspor, Sarı-Lacivertliler’in Hernanes transferini bitirmesi için gün sayıyor. Faslı yıldızla her konuda el sıkışıldı.

Sezonun ikinci yarısına damga vurmayı hedefleyen Atiker Konyaspor’da 10 numara takviyesi gündemin ana maddesi. Takıma seviye atlatacak isimler arasında Fenerbahçe’nin yıldız ismi Aatif’ta karar kılan Yeşil-Beyazlılar, bu transferi bitirdi. Sarı-Lacivertli takımla bonservis bedeli üzerinde el sıkışan, 29 yaşındaki oyuncuyla da yapılan görüşmelerde her konuda mutabata varan İç Anadolu ekibinin önündeki tek engel ise Fenerbahçe’nin yapacağı 10 numara transferi.

Juventus’lu Hernanes’i kadrosuna katmasına kesin gözle bakılan Fenerbahçeli idareciler Konyaspor’a, “10 numara transferini bitirdiğimiz gibi Aatif’a izin vereceğiz” mesajı gönderdi. Teknik direktör Aykut Kocaman dahil olmak üzere Konyaspor camiası da bu gelişmeyle Fenerbahçe’nin bir an önce Hernanes’i renklerine bağlaması için dua etmeye başladı.

Trabzon’a karşı yedekler

H Grubunda lider olarak son maçına çıkacak olan Konyaspor, bugün Avni Aker Stadı’nda Trabzonspor’la son maçını oynayacak. Son idmanını dün yapan Yeşil-Beyazlılar’da Aykut Kocaman, ligde az şans bulan oyunculardan kurulu bir kadroyla sahada olacak.

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