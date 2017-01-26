Mandzukic'le anlaşma sağlandı ama...

Beşiktaş, dünyaca ünlü Hırvat golcü Mario Mandzukic ile anlaşma sağladı ama Juventus engelini aşamayınca dev transferde resmi imzalar atılamadı.

Beşiktaş, Mario Mandzukic’i satın alma opsiyonuyla kiralamak için teklif yaptı ancak İtalyan kulübü bu öneriyi geri çevirdi. Transfer gerçekleşmeyince Demba Ba’ya yönelen Kartal’ın, Mandzukic defterini henüz kapatmadığı ve sezon sonunda yıldız oyuncu için yeni girişimde bulunacağı belirlendi.

Golcü transferinde tamamen Demba Ba’ya odaklanan ve Senegalli oyuncunun son sağlık kontrolünü bekleyen Beşiktaş Yönetimi, Juventus’ta top koşturan dünyaca ünlü santrfor Mario Mandzukic’i sezon sonuna bıraktı.

Siyah-beyazlıların geçtiğimiz günlerde Hırvat yıldızla anlaşmasına rağmen Juventus engelini bir türlü aşamadığı ortaya çıktı. Mandzukic’i satış opsiyonlu olarak Beşiktaş’a vermek istemeyen İtalyan kulübü, son lig maçında Hırvat oyuncuya ilk 11’de şans tanıyarak bu transferin önüne bir taş daha koydu. Juventus ile 30 Haziran 2019’a kadar sözleşmesi bulunan Mandzukic’i yıl sonunda bonservisiyle birlikte almayı planlayan siyah-beyazlı yönetim, Hırvat golcüyle sezon sonu görüşmek için el sıkıştı.

Beşiktaşlı yöneticilerin, Juventus’un onay vermemesi nedeniyle Mario Mandzukic transferi gerçekleşmeyince daha önce sağlık kontrolünden geçirilen Demba Ba’yı yeniden İstanbul’a davet ettiği belirlendi. Siyah-beyazlıların, Senegalli yıldızın yanı sıra bazı genç golcüleri de takip ettiği öğrenildi.

Yeni yapılanma yolda

Bu arada Demba Ba ve sezon başında Porto’dan kiralanan Vincent Aboubakar’ın takımlarına geri dönecek olmalarını göz önünde bulunduran Beşiktaş Yönetimi, yaz transfer döneminde çalışmalarını bir değil iki golcü üzerine kuracak. Siyah-beyazlılar, Ömer Şişmanoğlu’nun sözleşmesinin de sezon sonunda bitecek olması nedeniyle hücum hattında yeni bir yapılanmaya gitmeyi planlıyor. Öte yandan menajerler Beşiktaş’a Adebayor’u önerdi.

19: Juventus, Mario Mandzukic’i Temmuz 2015’te 19 milyon euro bonservis karşılığında Atletico Madrid’den kadrosuna kattı. İtalyan devinde geride kalan 1.5 sezonda 61 resmi maça çıkan Hırvat yıldız 19 gol atarken, 10 kez de asist yaptı. Lazio’yu 2-0 yendikleri maçta Higuain’le birlikte ilk 11’de sahaya çıkan Mandzukic, Dybala’ya yaptığı şık asistle galibiyette önemli pay sahibi oldu.

Mario Mandzukic, Juventus’ta Gonzalo Higuain’in gölgesinde kalsa da takımın en önemli hücum kozları arasında yer alıyor.

Kaynak: Skorer