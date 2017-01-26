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Muslera bombası!
26 Ocak 2017 , 09:30
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- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
Galatasaray, başarılı file bekçisi Muslera'yla ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor.
Menajeri Daniel Fonseca'nın " Galatasaray ile görüşüyoruz" açıklamasının ardından herkes Muslera'nın sarı kırmızılı ekipte kalıp kalmayacağını konuşmaya başladı.
Galatasaray yöneticileri bu konu hakkında detaylı bilgi verdi.
Galatasaray Kulübü, Muslera ve menajeri Fonseca ile yeni sözleşme adına görüşme halinde.
Sarı kırmızılılar, 2018 yılında kontratı sona erecek olan Muslera'nın sözleşmesini 5 yıla tamamlamak istiyor.
Ve Muslera da bu konuya sıcak bakıyor.
Şu anda Galatasaray'dan yıllık 3 milyon 575 bin Euro (yaklaşık 15 milyon TL) garanti para alan Muslera'nın ücretine herhangi bir şekilde zam uygulanmayacak.
Ücreti aynı olup kontratı 5 yıla tamamlanacak.
Muslera'nın Galatasaray'a 5 yıllık maliyeti yaklaşık 75 milyon TL'yi bulacak.
Muslera, bu ücreti ile Türkiye Süper Ligi ve Avrupa'nın birçok büyük kulübünü koruyan file bekçisinden daha iyi gelir elde ediyor.
(Hürriyet)
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