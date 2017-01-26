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"Mutsuz olan varsa gitsin"

Tarih26 Ocak 2017 , 12:30

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Mutsuz olan varsa gitsin

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımla yaptığı toplantıda özellikle oynamadığı için mutsuz olan ve huzursuzluk çıkaran oyuncuyu istemediği açık bir dille ifade etti.

Tecrübeli teknik adam, “Sorun çıkaran, mutsuz olan kişileri takımımda istemiyorum. Böyle hisseden ve böyle düşünen biri varsa gitsin. Herkes çalışacak ve iyi olan formayı alacak. Benim olduğum yerde hak eden oynar. Kimse için önyargılı değilim. Oynamıyor diye surat asan kişilerle işim olmaz. Vakit varken ayrılabilir, ben izin veriyorum.” dediği öğrenildi.

Başkan Fikret Orman ve yöneticilerin de Şenol Güneş’in bu kararına destek verdiği ve takım içinde ikilik çıkmaması için gitmek isteyene kolaylık sağlayacağı belirtildi.

 Kaynak : Habertürk

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