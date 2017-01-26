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''Podolski bize gelmek istiyor''
26 Ocak 2017 , 17:08
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- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
AJANSSPOR - Vissel Kobe Başkanı Kenichi Tanaka, Galatasaray'ın Alman yıldızı Lukas Podolski hakkında bir açıklama daha yaptı ve transfer görüşmeleri hakkında önemli ifadeler kullandı.
Japon basınına konuşan Tanaka, "Türkiye'den temas yok, durum değişmedi. Hali hazırda bir teklif yaptım ve Galatasaray ile pazarlık yapıyorum" derken; para konusunda sınırları zorladığı bir aşamada olduğunu dile getirdi.
Tanaka ayrıca Podolski'nin Vissel Kobe'ye transfer olmak istediğini, "Oyuncun kendisi transfer olmak istiyor" sözleriyle ifade etti.
Tanaka, dün yaptığı açıklamada da, "Görüşmeler böyle devam ederse de pek fazla yeni bir gelişme olmayacak. Ama henüz son kararımızı vermedik. Pazarlıklar iki kulüp arasında devam ediyor" ifadelerini kullanmıştı.
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