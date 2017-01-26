Podolski Nazifoğlu'nu yalanladı!

Erzincan ağlarına gönderdiği 5 golle tarihe geçen Alman yıldız, ayrılmak istediği yönündeki haberleri yalanladı. “Gitmek istiyor musun” sorusuna çok net cevap veren Podolski, “Hayır. İnsanlar geçen hafta bu konuyu fazla konuştu. Ben kulüple iletişim halindeyim. Buradayım ve oynuyorum” dedi.

Lukas Podolski, hakkındaki transfer haberlerine son noktayı koydu. Japon kulübü Vissel Kobe’nin ısrarla istediği 31 yaşındaki oyuncu, Galatasaray’dan ayrılmayı düşünmediğini söyledi. Kupadaki Erzincan maçında attığı 5 golle Galatasaray tarihine geçen Alman futbolcu, karşılaşma sonrası muhabirlerin sorularını yanıtlarken, “Benim hayatım burada çok güzel. Kulüple iletişim halindeyiz, konuşuyoruz” dedi. “Gitmek istiyor musun” sorusuna net cevap veren Poldi, “Hayır. İnsanlar geçen hafta bu konuyu fazla konuştu. Ben yüz yüze konuştum. Çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Çünkü herkes konuşuyor ve uydurma haberler yapılıyor. Türkiye’yi, Galatasaray’ı sevmediğim gibi iftiralar atılıyor” ifadelerini kullandı.

‘Size çay ısmarlayayım’

Ailesinin ve kendisinin evden ayrıldığı yönünde haberler yapıldığını söyleyen Podolski, “Bunlar dedikodu ve kötü şeyler. Asla böyle bir şey yok. İnsanlar benim ailemi bilmiyor, nereden bilip yazıyorlar. Bir şey olmadığı halde neyin açıklamasını yapayım. Yarın evime gelin, size çay ısmarlayayım görün” dedi.

‘Şampiyon olmak istiyoruz’

Takımdaki geleceğini de değerlendiren tecrübeli golcü, “Ben hâlâ buradayım, gördüğünüz gibi maçlarıma çıkıp oynuyorum. Kupa benim için diğer maçlar gibiydi. Bir sakatlıktan çıktım, bu zamanlar oynamaya ihtiyacım var. Hafta sonu kötü bir maç kaybettik. Şampiyon olmak istiyoruz. Şimdi önümüzdeki maça odaklanmalıyız. Cumartesi günü Akhisar’la önemli bir karşılaşmamız var. İkinci yarıda ilk kez taraftarımızın karşısına çıkacağız” açıklamasını yaptı.



Gazeteleri değil, Nazifoğlu’nu yalanladı

Podolski, ailesinin evden ayrıldığı ve kendisinin mutsuz olduğu yönündeki haberleri yalanladı ve bunları gazetelerin uydurduğunu söyledi ve “Nereden bilip yazıyorlar” diye sordu. Ancak Poldi’nin ailesinin ayrıldığını söyleyen ilk kişi, geçtiğimiz günlerde bir televizyonun canlı yayınına bağlanan Galatasaray Futbol Şube Sorumlusu Levent Nazifoğlu’nun ta kendisiydi. Yani Poldi, bir anlamda kendi yöneticisini yalanlamış oldu.

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