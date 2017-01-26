Podolski'ye 18 milyon euro!

Alman futbolcuya 3 yıllık 15 milyon euro öneren Vissel Kobe, başarıya endeksli bonuslarla bu rakamı 18 milyon euroya kadar yükseltti. Cim-Bom da mart ayına kadar uzaması beklenen transfer öncesinde tedbirini almak için kolları sıvadı.



Ziraat Türkiye Kupası’nda 24 Erzincanspor’a 5 gol birden atarak Galatasaray tarihine geçen Lukas Podolski, Japonya’ya giderse bu tamamen para için gerçekleşecek.



Sarı-kırmızılılar ile 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunan Alman futbolcunun, Japon kulübü Vissel Kobe’den 3 sene için 15 milyon euro teklif aldığı ve bunu değerlendirmek istediği belirtildi. Japonların, 32 yaşındaki bu futbolcuya, garanti paraya ek olarak bonuslar önerdiği ve böylece Podolski’nin başarı ve oynamaya endeksli bu kriterleri yerine getirmesi halinde kazanacağı rakamın 18 milyon euroyu ulaşacağı dile getirildi. Galatasaray ile 1.5 sene daha sözleşmesi bulunan Podolski’nin Türkiye’de kalması durumunda bu sürede alacağı para toplamda 4.5 milyon euro...



Vissel Kobe ile temaslar sürerken, Japon kulübünün işi ağırdan almasının nedeni, Japonya’da ligin mart ayında başlayacak olması... Bu yüzden Galatasaraylı yetkililer Burak transferinde olduğu gibi zor durumda kalmamak için tedbirli davranmaya çalışıyor.



Sarı-kırmızılılar, “Transferin marta kadar yolu var. Podolski gitse de, kalsa da bu transferi istiyoruz. Ancak Alman futbolcuyu almak için Japonların önünde uzun bir süre var. Bu nedenle biz transferimizi Podolski’den bağımsız gerçekleştirmek istiyoruz” diye konuştu.



Öte yandan Cim-Bom’un Sion’un 23 yaşındaki Senegalli forvetti Moussa Konate girişiminden sonuç çıkmadı.



‘Kulüplerin kararı’



Ziraat Türkiye Kupası’nda 24 Erzincan karşısında tam beş gole imza koyan Lukas Podolski, karşılaşmanın ardından basın mensuplarıyla kısa süreli sohbet etti. Podolski, Türkiye’de ve Galatasaray’da mutlu olduğunu yinelerken, “Ancak geleceğim 1 hafta içinde netleşir diye tahmin ediyorum. Bu kulüplerin kararı olacak” dedi.



10: Lukas Podolski, Erzincanspor karşısında attığı 5 golle bu sezon kupadaki gol sayısını 10’a çıkardı. Alman yıldızın ligde de 3 golü bulunuyor.

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