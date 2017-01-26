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Rhodolfo ve Aras'a kulüp aranıyor

Tarih26 Ocak 2017 , 08:25

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Rhodolfo ve Aras'a kulüp aranıyor

Kadrosunu Hırvatistan ekibi Rijeka’dan Matej Mitrovic ve Deportivo La Coruna’dan Ryan Babel’le güçlendiren Siyah-Beyazlılar, yeni transferler için yer açmaya çalışıyor.

Ara transfer döneminde kadrosunu Hırvatistan ekibi Rijeka’dan Matej Mitrovic ve Deportivo La Coruna’dan Ryan Babel’le güçlendiren Siyah-Beyazlılar, yeni transferler için yer açmaya çalışıyor.

Bu doğrultuda Luiz Rhodolfo ve Aras Özbiliz’den kendilerine kulüp bulmalarını isteyen yönetim, iki futbolcunun taliplerinden gelecek teklifleri bekliyor.

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