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Rhodolfo ve Aras'a kulüp aranıyor
26 Ocak 2017 , 08:25
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Kadrosunu Hırvatistan ekibi Rijeka’dan Matej Mitrovic ve Deportivo La Coruna’dan Ryan Babel’le güçlendiren Siyah-Beyazlılar, yeni transferler için yer açmaya çalışıyor.
Ara transfer döneminde kadrosunu Hırvatistan ekibi Rijeka’dan Matej Mitrovic ve Deportivo La Coruna’dan Ryan Babel’le güçlendiren Siyah-Beyazlılar, yeni transferler için yer açmaya çalışıyor.
Bu doğrultuda Luiz Rhodolfo ve Aras Özbiliz’den kendilerine kulüp bulmalarını isteyen yönetim, iki futbolcunun taliplerinden gelecek teklifleri bekliyor.
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