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Riekerink'in kafası karışık!
26 Ocak 2017 , 08:31
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Kupada adını son 16’ya yazdıran Galatasaray, tamamen lige döndü. Cumartesi günü Arena’da Akhisar’ı konuk edecek olan Sarı-Kırmızılılar, kritik mücadelenin hazırlıklarına ara vermeden başladı. Riekerink’in ise kafası karışık.
Türkiye Kupası’nda grubunu ikinci tamamlayıp son 16 turuna yükselen Galatasaray, artık tamamen lige konsantre oldu.
Sarı-Kırmızılılar, ligde cumartesi günü Akhisar’la TT Arena’da oynanacak maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Dünkü idmanda oyuncularıyla yakından ilgilenen teknik direktör Riekerink’in ise kafası karışık. Stoper Ahmet Çalık’tan sonra ön libero De Jong’un da cezalı duruma düşmesi, orta sahada Aslan’ın direncini kırabilir.
Riekerink bu nedenle Selçuk’un yanında kimi oynatacağını kara kara düşünüyor. Tolga Ciğerci’nin hâlâ iyileşmemiş olması, Hamit’le yolların ayrılması, Josue ve Birhan Vatansever’i bu göreve yaklaştırıyor.
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