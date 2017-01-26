Riekerink'ten Podolski ve transfer açıklaması!

Galatasaray teknik direktörü Jan Olde Riekerink, Cumartesi günü oynanacak Akhisar Belediyespor karşılaşması öncesi sarı-kırmızılıların haftalık basın toplantısında soruları yanıtladı.

Riekerink'in öne çıkan açıklamaları şu şekilde:

"Derbileri kesinlikle kazanmamız gerekiyor"

"Beşiktaş maçı için daha erken ama iki tane direkt rakibimiz ile evimizde, Başakşehir'le de onların sahasında oynacağız. Beşiktaş maçına kadar 3 önemli maçımız var ve oraya kadar iyi sonuçlar almamız gerekiyor. Şu an ligdeki duruma göre de derbileri kesinlikle kazanmamız gerekiyor. Yoksa puan farkı daha da açılacaktır."

Transfer sorularına yanıt! Podolski...

"Transferin artık sonuna geliyoruz. AHmaet Çalık ver Garry Rodrigues transferleri var ve ikisi de doğru isimler. Bir transfer daha Podolski ayrılırsa olabilir ama ondan çok memnun olduğumu belirtmek istiyorum. Dünya çapında bir oyuncu. Birçok kez kez Almanya'da forma giymiş ve bu zamana kadar bize kattıkları da ortada. Benim gönlüm mutlaka kalmasından yana ancak bu tarz transfer durumlarında oyuncunun görüşleri de önemli. Tabii kış döneminde oyuncu bulmak kolay değil. Giderse de o zaman bir transfer yapabiliriz."

"Takıma çok güveniyorum"

"Elimizde bulundurduğumuz kadro Podolski kalırsa ve transfer yapmazsak da yeterli, takıma çok güveniyorum. Bizi dinleyen yaptıklarımızı uygulayan bir takıma sahibiz. Karabük maçında konuştuğumuz ve odaklandığımız işleri iyi yaptık ama son paslar da iyi olsaydı, sonuç alabilirdik. Birçok şans bulabilirdik ve kazanmamız gereken bir maçtı. Elimde bulundurduğum takımdan çok memnun olduğumu söylemek istiyorum. Yeni katılan oyuncu olursa da bizi memnun edebilir. Ama olmazsa da takım gayet yeterli."

"Podolski işine odaklanmış durumda"

"Her oyuncu ile olduğu gibi Lukas Podolski ile de ilişkimiz iyi. Onun ne düşündüğünü gayet iyi biliyorum. Sonuçta aklı başka takımda değil ve işine odaklanmış durumda. Ona çok saygı duyuyorum. Transfer sadece oyuncu ile bitmiyor. Kulüp şartlarıyla da belli oluyor. Şu an bizimle beraber ve takıma odaklanmış durumda."

"Galatasaray'ın parasını çöpe atamayız"

"Transfer kış döneminde kolay olmuyor. 1 Mart'a kadar Podolski'nin gitme ihtimaline karşın çalışmalarımız var. Oyuncu zaten çok iyiyse, kendi takımında oynuyor ve devre arasında gelmiyor ama bazı fırsatlar çıkabilir. Ekonomik duruma da bakmak gerekiyor. Galatasaray'ın parasını çöpe atamayız."

Chedjou ve Yasin kadro dışı olayları!

"Yaşanan bazı olaylar ve verilmesi gereken cezalar vardı. Ama diğer taraftan bu isimler yeni oyuncular değil ve ne yapılması gerektiğini, defansif ya da ofansif bilen oyuncular. Yasin bireysel olarak takıma uzak değil, Chedjou da kısa sürede adapte olacaktır."

"Eren varsa daha fazla orta lazım"

"Eren de çok kaliteli ve güvendiğimiz bir forvet. İyi başladı ve sonrasında düşüş yaşadı. Çok kaliteli mutlaka bize çok yardımcı olacaktır. Eren varsa daha fazla orta lazım. Bunun için kanat oyuncuların özelliklerine bakmak gereliyor. Ama örneğin Münih'te Robben varsa, orta fazla olmaz bireysellik ön plana çıkar. Bizim de kanat oyuncularımız bireysel oynayan isimler. Ama mutlaka yeniden iyi olacağı zaman gelecektir."