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RvP için görüştüler ama...
26 Ocak 2017 , 21:46
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AJANSSPOR - Fenerbahçe'nin Holalndalı yıldızı Robin van Persie hakkında İtalya'dan flaş bir iddia geldi.
İtalyan basınında yer alan habere göre; Brezilya Ligi ekibi Sao Paulo'nun temsilcileri ile Robin van Persie'nin temsilcileri Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bir araya geldi ve transfer görüşmesi yaptı.
İki taraf arasındaki görüşmeden olumlu bir sonuç çıkmadığı belirtilirken, tarafların dostça bir öğle yemeği yediği ancak Sao Paulo'nun önerdiği rakamla ve RvP için talep edilen rakam arasında fark olduğu kaydedildi.
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