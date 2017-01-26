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Sponsorda flaş gelişme

Tarih26 Ocak 2017 , 08:21

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Sponsorda flaş gelişme

Trabzonspor’da merakla edilen stat ve tesis isim sponsorluğu açıklamasının en geç hafta başında Başkan Muharrem Usta tarafından yapılması bekleniyor.

Uzun süredir birkaç marka ile görüşen Usta’nın imza aşamasında sona geldiği, ilk konuşulan rakamlar üzerinde olmasa da hatırı sayılır gelirlerin Trabzonspor’un kasasına gireceği belirtildi.

Bu konuyla ilgili olarak Usta’nın gerekli açıklamayı Trabzon’da yapacağı ve tüm detayları ortaya koyacağı ifade edildi.

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