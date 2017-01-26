Aytemiz Alanyaspor ile teknik direktörlük görevi için anlaştığı iddia edilen Tayfur Havutçu Ajansspor'a konuştu.

Editörümüz Salim Manav'a önemli açıklamalarda bulunan Havutçu, "Şu anda yurt dışındayım. Alanyaspor yönetiminden bana gelen resmi bir teklif olmadı. Henüz bir görüşme gerçekleştirmedim. Teklif olursa otururur şartları konuşuruz" dedi.

Geçtiğimiz yıl Adana Demirspor'u çalıştıran 46 yaşındaki teknik adam, 2010-11/2011-12 sezonlarında Beşiktaş'ta görev almıştı.