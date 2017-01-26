"Trabzonspor için savaşacağım"

Karadeniz Fırtınası’nın yeni golcüsü Rodallega dün soluğu Trabzon’da aldı, kendisini dört gözle bekleyen hocası Ersun Yanal ile bir araya geldi ve söz verdi: “Beklentileri biliyorum. Geç de olsa burada olmak güzel. Trabzonspor’u hedeflerine taşımak için çok çalışacağım. Bana güvendiğiniz ve bunu da gösterdiğiniz için çok teşekkür ederim.”

Savunmaya Mas ve Pereira’yı, orta alana Medjani ile Olcay’ı alarak transferde fark yaratan Trabzonspor, son bombasını uzun süredir temasta olduğu Rodallega ile patlatıp gol noktasındaki sıkıntısını da dindirdi. Önceki gün Başkan Muharrem Usta’nın İstanbul’daki ofisinde 2.5 yıllık imza atan deneyimli golcü dün soluğu Trabzon’da aldı. İlk idmanına çıkan Kolombiyalı ile teknik direktör Ersun Yanal özel bir görüşme yaptı. Yanal’ın yeni forvetine, son durumunu sorduğu ve “Hazır durumdayım. Sadece son maçta oynatılmadım. Görev verirseniz yarın (bugün) kupada oynamak isterim, sabırsızlanıyorum. Benden beklentileri biliyorum. Trabzonspor’u hedefe taşımak için çok çalışacağım. Geç de olsa burada olmak güzel. Bana güvendiğiniz için çok teşekkür ederim” yanıtını aldığı öğrenildi.

‘Anlatmama gerek yok’

Bu yanıtla çok mutlu olan Yanal’ın 31 yaşındaki futbolcusuna, “Seni biraz geç de olsa burada görmek çok güzel. Gol bölgesinde sezon başından bu yana yaşadığımız sıkıntı malum. Senin katkınla her şeyin değişeceğine inanıyoruz. Bu noktada beklentileri anlatmama gerek yok diye düşünüyorum” mesajlarını verdiği bildirildi.

‘Teşekkürler Başkan’

Yaşanan gelişmeler paralelinde hem ilk 11’i gelişen hem de kulübesinde eskiye oranla daha fazla alternatife sahip olan teknik direktör Ersun Yanal, bu noktada duyduğu memnuniyeti de bizzat Başkan Muharrem Usta’ya aktardı. Trabzonspor’un 1 numarasıyla görüşen Yanal’ın, “Önemli takviyeler yaptık. İlk yarıdaki görüntünün çok daha önüne geçeceğimizden eminim. Ancak şimdiden yeni sezonun transfer çalışmalarına da başlamamız lazım. Zira yaşanan sıkıntıları sizler de gördünüz. Erken davranırsak hem ekonomik hem de sportif açıdan büyük rahatlık sağlarız” değerlendirmesini yaptığı ortaya çıktı.

MİNİ YORUM

‘Mevcutların çok üzerinde’

Trabzonspor’un ligin ilk yarısında topu 3 direğin arasından geçirmekte çok ciddi sıkıntılar yaşadığı ortada. Tabii ki böyle durumlarda forvet oyuncuları hedef tahtasına konulur ama futbolun bir takım oyunu olduğu gerçeğinden hareket edersek tüm yükün golcü sınıfındaki isimlere kalması pek adil değil. Ancak zaman zaman takımın hücum bölgesindeki oyuncular iyi işler yapsa da golcülerin onlara ayak uyduramadığı da ortada. Bu nedenle bir yeni forvet ihtiyacı olmazsa olmazdı. Rodallega kesinlikle mevcutlardan çok daha iyi, yaptıkları ortada bir futbolcu. Ayrıca ligi tanıyor, hazır durumda. Böyle bir geçiş süreci de olmayacak yani. O nedenle sistemin kısa sürede oturması halinde Rodallega’nın Trabzonspor’a ciddi katkı sağlayacağına inanıyorum.

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