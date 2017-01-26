Usta'dan çok konuşulacak Ekici sözleri!

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, TRT Spor'da yayınlanan Stadyum programına konuk oldu.

Usta'nın sözlerinden Ajansspor.com'un derledikleri şöyle:

Avni Aker ve yeni stat

"Avni Aker çok büyük başarılara imza attığımız bir stat. Bir yerde tarihin bir sonu. Buna bir son demeyelim, bu bir süreç. Avni Aker tüm Türkye için önemli bir yer. O ruh yeni stada taşınacaktır. Umarım Trabzonspor tarih yazmaya devam etmeye başlayacaktır. Bu bir borç

Yeni stat için hazırlıklar tamamlandı Pazar günü ilk maçımızı yapacağız. Yoğun ilgi var. Orası çok önemli bir stat. Başarılara imza atacağımıza inanıyorum. 2 gün içerisinde 6500 bilet satılmış. Bu kolay rastlanabilir bir durum değil. Büyük oranda dolacaktır stat, belki de tam dolacaktır. Gittikçe artacak bilet satışı.

Stada isim sponsoru

Orası bir kompleks. Şenol Güneş kompleksi oldu. Pazar günü maç başlamadan önce stadını isim sponsorunu da açıklamış olacağız. İsim kesinleşti. Belki Cumartesi, belki maç günü stadın ismi açıklanacak. 5 yıllık bir anlaşma olacak. İyi bir anlaşma olacak. Kolay değil. Stada isim sponsoru bulmak kolay değil. Çok zorlandık. Sürpriz olacak taraftarımıza. Trabzonspor için fedakarlıta bulanan kurumlar var. Trabzonspor büyük bir kulüp.

Yayın ihalesi

Bence yayın ihalesindeki bu rakam tatmin etmiştir. Türkiye'de futbolun marka değeri ile ilgili sorun yaşıyoruz. İyi bir fiyat İçini doldurmamız lazım. Hepimize görev düşüyor. Bu rakamların yukarı çıkması için herkese görev düşüyor.

"Düşmeyeceksiniz"

Trabzonspor uzun süredir zor süreçten geçiyor. Merkezinde yaşayaan biri olarak. Düşmeyeceksiniz. Düşünce ayağa kalkmak zor oluyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda o gruptan her türlü çıkabilmemiz gerekiyordu. Biz şansımızı içerideki Gümüşhanesipor maçında ve Kızılcabölükte kaybettik. 50. yılımız. Bu travmaları dirayetli ve kararlı olarak atlatmak istiyoruz. Beklentimiz gruptan çıkmaktı. Madem kupada kaybettik. İkinci yarıda ligde daha iyi şeyler yapacağız. Belki fırsat doğurabilir. Her zor durumdan bir fırsat çıkarmamız gerekiyor.

Trabzonspor ayağa kalkacak

"Tecrübeye çok değer veririm. Kulüp başkanlığı doğası gereği yeni bir olay. Hesaplarımız oluyor girmeden. Girince bu durumdan en kısa sürede tecrübeyi elde ediyoruz. 400 milyon borçla girdik seçime. Sonradan borcun 570 milyon olduğunu öğrendik. 400 büyük bir borç, 570 ile karşı karşıya kalıyorsunuz. 5-6 ay haciz memurları çıkmadı tesislerden. Motivasyon gitmiş, dağılmış bir yuva. Beklentinin yüksek olduğu ancak herkesin üzüntülü olduğu bir süreçti. Yaşanılanlar bizim için aynı hataları bir daha yapmamak için müthiş bir tecrübe. Burada yaşanılanlar öyle tecrübeler sağladı ki, Trabzonspor'un geleceği adına öyle doğru şeyler yapılması gerekiyor... Trabzonspor ayağa kalkacaktır kimse endişe etmesin. Ekonomik olarak daha düzgün durumdayız. 570 milyon borç vardı. Gelir gider arasında da 150 milyon açık var gider tarafında. 1 yıl sonra borcun 720 milyon olması gerekiyor. 570 ile devam ediyorduk 1.5 ay sonra 470'lere inmiş olacağız.

Kadro 22 kişi

Geliri daha fazla gideri daha az bir duruma getirmeye başladık. Gelecek yllarda daha da iyi olacak. Biz 5 tane oyuncu alırken, 6-7 tane oyuncu gönderiyoruz. Rodallega dahil kadromuz 22 kişi. Ligdeki en düşüklerden biri. 4-5 oyuncu aldık. Taraftarlarımız merak ediyor UEFA kriterlerini paramparça ettik mi diye. Yeni bütçe 19.1 milyon euro. Hiç kimse korkmasın. Suk ile konuştum Ona çözüm üretmeye çalışıyouz. Akakpo gidiyor, Ramil de kiralık. Suk'a Portekiz'de çözüm bulabileceğiz.

Transfer sözleri

Scout ekibinin olması şart. Bundan vazgeçemesiniz. 9-10 kişik grubu o dönemdeki başarılara göre 5 kişiye indirdik. 2'si gönüllü scout. Sene başında hangi scout ile transfer yaptıysak yine aynı. Sene başında harabe olmuş bir kulüpken kaliteli transfer yapmak zor iş..Kapılarda haciz memurlarıyla uğraştık. O günün şartları ile bugünün şartları çok farklı. Muharrem Usta olarak ben olağanüstü aktifim transferde. Bir takımın oyuncu kalitesinin sonuçlara nasıl etki ettiğini biliyorum. Hocayla daha yakınız. Daha deneyimliyiz. Daha çok izlyebildik. Haciz memurlarından kafamızı kaldırabildik. Daha iyi transferler yaptık. Sezon sonunda daha iyi transferler yapacağız.

"Seneye zirveye oynayacağız"

Suk, Ibanez toz dumanın içerisinden yapıldı.. Şu transfer döneminde her oyuncu için günleri harcadım. Sezon başında buna vaktimiz olmadı. Ben Slovakya kampına gidemedim. Başkanın zaman harcayıp, teknik heyetle mutlak mutabık düzeni yakalaması zaman işidir. Hocayla her şeyi net konuşabileceğimiz durumdayız. Çok çok çok bir süreçti. 50 yıllık mazi için bunu yaptık. Daha güvenli bakıyoruz geleceğe. Dayanılması çok zor bir süreçti. Allah bunları bir daha yaşatmasın. Pes etmeyi asla düşünmedim. Kendi camiamızdan bile Trabzonspor'un kötü gitmesinden mutlu olan insaları gördükçe benim şevkim daha çok arttı. Trabzonsporu başarılı yapmak için bizim mecburiyetimiz var. Trabzonspor başkanı olarak bizlere destek verenlerle, milyonlarla buradan başarısız olarak ayrılmamayı bir başarı kriteri olarak görüyorum. Bazı arkadaşlarımızın sağlığı bozuldu. Bana sen hala rahatsın dediler. Strese girmedim girmeyeceğim. Liderler pes etmezler. Trabzonspor'un geleceği emin ellerde. Trabzonspor ikinci devre daha iyi olacak. Seneye zirveye oynayacak. Bize güvenenlerle, omuz verenlerle bunu başaracağız. Biz hayatımızı başarıyla yaşamış insanlarız. Bu durum, burada da başarıyı getirecek. İkinci devreye başka bir bölüm olarak bakıyoruz. 30 puanın üzerinde bir puan topladığında bizim için önemlidir. 33-35'e varırsak, ikinci devrede ilk 3-4'e girersiniz. 5.'liğe oynamamız lazım. O zaman gelecek sezon eksik bölgeler için kaliteyi daha da yukarıya çıkarabiliriz. İlk devre Trabzonspor'un mütevazı kadrosu vardı. Bir sürü sorunu vardı. İlk devre taraftarımız bizi sıkıştırdı. Alabilirdik 2-3 isim ama zorlama olurdu.

İki oyuncu istiyoruz

İkinci oyuncu daha transfer etmek istiyoruz. Başarabilirsek, 6-8 numara oynayan bir ön libero ve 10 numaranın peşindeyiz. Görüştüğümüz isimler olursa alacağız. Yoksa almayacağız. Birisi yurt dışı, birisi yurt içinden. Tek başına kadro değil başarısızlık Sorumlusu başkan, yönetim, Ersun hoca ve ekibi, sonra da futbolcular. Kaliteli gençlerimiz var bizim. Şu anda 22 kişiik kadrosunun yaş ortalaması 26. Karışım yapıyoruz, tecrübeli oyunculara ihtiyacımız vardı.

"Ersun hocayla yolları ayırmıştı"

Benim yerimde başkası olca hocayla yolları ayırmıştı. Ben başarısızlığın sadece hoca nedeniyle olduğunu düşünecek kadar saf değilim. İskelet yoktu takımda, bunu oluşturmak da kolay değil. İkinci devre her türlü farklı olmamız lazım. Başarısızlığı kabul etme şansımız yok ikinci devrede. Ne kendim açısından, ne de Ersun hoca açısından..Benim olduğum yerde başarısızlık olmayacak. Başarısızlıkla bizm yönetimimiz yan yana getirilmeyecek bir olgudur. Bizimle Trabzonspor'un başarısız olma şansı olmayacaktır. Trabzonspor ilk yarı kötü, ikinci yarı kötü sabredin değil tabii ki.

Tolgay yorumu

Bir başka kulübün oyncusu ile ilgili konuşmak istemem. Tolgay Beşiktaş'ın oyuncusudur. Bir şey demem doğru olmaz, yakışık almaz.

Mehmet Ekici sözleri

Mehmet'in ben başkan seçildiğimde çok sorunu vardı Erkan ile kavgası vardı. Ben ona çok sahip çıktım, baba gibi davrandım. Ekici bana gelip ben ayrılmakk istiyorum dedi. Onu motive etmeye çalıştım Trabzonda kalması için. Ben ayrılacağım İstanbul veya Avrupaya gitmek istiyorum dedi. Bu transferi bana bırakacaksınız dedim kendisine ve babasına. Mas geldi aynı durumdaydı. Mas ile Madrid'de görüştüm. Benim kulübüm mutlu olacak ki, ben size öyle gelirim. O kadar yıl ekmeğini yedim, yakışık almaz dedi. Başkan söz dediler ve İstanbul işini bana bıraktılar. Nereyi istiyorsun dedim. Öncelik Fenerbahçe dedi. Beşiktaş'a gitmem demedi. Ben de üzmemek için onu tamam dedim. Fenerbahçe ile sorun olabilir ama düşman değilz. Görüşmeler yaptırdım.

Fernandao ve Aatif'i istedik

Fernandao ve Aatif'i Mehmetten önce istemiştik. Emenike kadro dışı kalınca Fernandao defteri kapandı. Aatif konusu da olmadı. Aaaif ile bir görüşme yapmadık. Menajeriyle konuştum. Ayrılmak istemiyor dedi. Kulübün onayı olmadan görüşmem.

Advocaat aradı

Ekci'yi Advoaat aramış bana gelip "Beni arad"ı dedi. Onu da önemsemedim. Advocaat ile görüşebilirsin dedim. İstanbul'da bekliyordum kendisini. Aradım havaalanındalarmış. Bana "Hocayla görüştük, Fenerbahçe ile anlaştı"k dedi. İzin verdim Advocaat ile görüşmene ama transfer görüşmene izin vermedim dedim çok kırıldım. Bana transferi bırakarak sonra Fenerbahçe ile anlaşamaz, Ben de Beşiktaş ile görüşmeye başladmı. Trabzonspor'un menfaatine daha uygun bir durum için Beşiktaş ile görüşmeye devam ettim. Onlar Almanyada Beşiktaş ile de görüşmüşler. Etik davranmayan benim oyuncum ve babasıdır. Trabzonspor başkanıyla ahlaklı bir iş çıkarıyorlar. Beşiktaş'tan bana çok istek geldi Mehmet için. Beşiktaş ile daha iyi şartlarda yürüyebilirim. Mehmet'e bana "Sadece Fenerbahçe" desen yine etik davrandığını görürdüm dedim. Beni reddedeni tanımam. Menajer yanlış anlaşılma dedi ama dedim kasıtlı yaptınız. Sözündeyseniz haydi gidin Beşiktaş ile görüşün. Annesi geldi Mehmet'i üzme dedi bana. Daha sonra çocuğumuz ne derse aslanlar gibi arkasındayız dediler bana. Ben dedim ki, bana verdiğiniz sözden döndünüz. Kimseye vermiyorum, sene sonuna kadar oynatacağım, kime ne? Trabzona bu yanlışı yapamazsınız.

Mehmet Ekici için Beşiktaş ile anlaştım

Mehmet Bursaspor maçına çıkacak, önceki gece bir kanala demeç veriyor. Ersun hocaya dedim bunu ayır. Bana hiçbir zaman Beşiktaş'a gitmeyeceğim demedin. Dedim git görüş Beşiktaş ile. Mehmet konusundaki süreç ile birlikte zerre kadar hatamız yok. Ben Beşiktaş ile anlaştım kulüp olarak. Mehmet Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında bir polemik olmasın. Aramızdakiler yeter. Mehmet Beşiktaş ile anlaşsın, bana da sezon sonuna ladar lazımdı ama Ben Mehmeti nasıl oynatayım takımda? Biz Beşiktaş ile bitirmiş durumdayız. Mehmet yerine Avrupa'dan 10 numara bakıyorum: O da kadro dışı. Oyuncu açıklama yapıyor, üzülüyorum sen Trabzonspor'un oyuncusunun.

Örnek verdi

Beşiktaş Teknik Dirktörü Şenol Güneş sürekli Eren Derdiok'u istiyorum dese hoş olur mu? Ersun Yanal Beşiktaş'tan şu oyuncuyu istiyorum dese sürekli hoş olur mu? X teknik direktörün başka işi yok da sürekli Mehmet Ekici hakkında konuşuyor. Benim oyuncumla X teknik direktör uğraşmasın. Fenerbahçe 2 milyon euro verdi doğru. Beşiktaş ile yaptığım anlaşma daha iyi. Bu çok önce bitmiştir. Fenerbahçeye haber de gönderdim. Satmyoruz, oynatmayabiliriz, kadro dışı bırakabiliriz. Niye konuşuyorsunuz? Mehmet konusunda işin kapanmasını istiyorum.

Dursun Özbek'e teşekkürler

Mehmet Fenerbahçe'ye gitse başarılı olamaz bu psikoloji ile. Mehmet Beşiktaş'a gitmek istiyorum derse gider. Ekici'nin bu kafa yapısıyla bize faydalı olması imkansız. Yusufu kazandık onun sayesinde. Mehmet ikinci devre bizde olmayacak. Gerekirse kadro dışı kalmasına razıyız dedi ailesi, menajeri. Akılla izah edemeyeceğim bir durum görüyorum sizde dedim. Kenarda durabiliriz dediler. Mehmet buna razıysa, yapacağım bir şey yok. Fenerbahçe konusunu tamamen kapanmıştır. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e şunu söyledim, Ekici konusunda, Galatasaray girmesin dedim bu işe. Gelse bile senden habersiz bir şey yapmayz dedi Dursun Özbek. Yapmadılar, çok teşekkür ediyorum.

1 Ocak'tan önce de görüştü

Aatif-Mehmet Ekici takasına sıcak bakıyorduk değil mi? Beşiktaş'la daha fazlasını kazandık.. 2 milyon Euro'dan da fazlasını. Asla Beşiktaş'a gitmeyiz deseler, çocuğu üzmezdik. İstediği rakmları da alırdık. Aziz Yıldırım ile pazarlığa girmedim. Ben mert bir tavırla B planımı devreye soktum. 1 Ocak'tan önce de yaptı Ekici transfer görüşmesi halbuki yapamaz. Transferi dönemi başlamadan yapılanları da koyarım ortaya. Biz ona haksızlık yapmadık. Kulüpleri birbine düşüren kişi olma.

"Düşman değiliz"

2010-11 şike konusu farklı bir durum. Biz de hakkımızı sonuna kadar savunacağız onlar da. Fenerbahe ile Trabzonspor biribirinin düşmanı değildr. Trabzonspor ve Fenerbahçe arasında Mehmet Ekici konusunda bir çatışma olmamıştır. Bunu söyleyebilirim. Mehmet verdiği sözleri tutmayarak Fenerbahçe ile Trabzonspor'u karşı karşıya getirmesin. Kulüpler de bu tuzağa düşmesin. Mehmet benim kararımı beklerken, "ben Fenerbahçe ile anlaştım" demesi işi bozdu. Ne bizim ne Fenerbahçe'nin suçu var burada.

"Düzen değişmeli"

Biz bu düzen değişmeli diyoruz. Benden önce söyleyen de olmuştur. Yıldırım Demirören de bunu dedi. Şu anki tablodan kimse memnun değil. Kulüpler Birliği'nde bir daha hakemler hakkında konuşmayalım dedim, 3 gün sonra Beşiktaş maçından sonra ben konuştum. Dediler sen konuştun diye, dedim bu son. Türkiye'de hakemlik, itibarı kötü bir meslek haline geldi. Türkiye'deki futbol düzeninin tamamen değişmesi gerekiyor. Bu düzeni kulüpler ve başkanlar değiştirebilir. Düzen değişmeli ama ama kulüpler istemiyor. Anladım ki suç kulüplerde, federasyonda değil. Değişimi istemiyorlar. Demirören'den önce iyi miydi düzen? 2010-11'de Demirören miydi başkan? Sadece federasyon başkanı değişikliği ile bu işler düzelmez

Özel madde var mı?

Advocaat'a sorup sorup tahrik ettikleri için adam konuşuyor. Bana Şenol Güneş'i sorma. Şenol Güneş dilerim Beşiktaş'ta başarılı olur. Olcay Şahan'ın sözleşmesinde Mehmet Ekici'ye dair özel bir madde yok. Mehmet'i vermiyorum. Daha ne söyleyeyim. Vermiyorum..

Yerel medya sözleri

Yerel medya çok aktif Trabzon'da. Birbirimize ayak uyduramadık. Rodallega konusunda haklılar. Bunu çözeriz. Rodallega'nın alınması kısa metrajlı bir filmdir. Stresli bir süreçti. Rodallega imza attı sonunda. Başkan bir hata yapmıştır ama o kadar da olsun.

"1 lira bile kaybetmeyeceğiz"

Trabzonspor'un başında ticaretten anlayan bir bşkan var. Biz 2 milyon kaybetmiyoruz. 1 lira bile kaybımız yok. Caceres transferini ben çok istedim. Hemen takıma katkı sağlayamacaktı. Birkaç hafta gerekiyordu. Bizim hemen katkı sağlayacak bir oyuncuya ihtiyacımız vardı. Caceres sakat değil ama aşil tendonu koptuğu için süreci daha atlamamıştı. Almamanın daha doğru olduğuna karar verdik. Caceres'in sakatlığından dolayı değil. Aşil tendonunun düzelmesi için birkaç hafta ihtiyacı olacaktı. Tek başıma karar verseydim Caceres'i alırdım. Oynamazsa Trabzonspor'a maliyeti olmayacaktı. İyi bir elçi olacaktı Çok üst düzey 3-4 oyuncu katmamız lazım takıma, o da bir elçi olacaktı.

Video hakeme evet

Video hakem uygulamasını sonuna kadar destekliyorum. Futbol düzelecekse yabancıları yasaklayarak düzelmez. Sayı kısıtlaması elbet olabilir. 14'ün fazla olduğunu düşünüyorum. Bir karar alınacaksa doğru karar alalım. Karar verme bende olsa 14 çok fazla.

Omar Abdulrahman gündemde yok

Omar Abdulrahman'ı transfer edeceğimiz haberleri gerçeği yansıtmıyor. Mehmet Ekici bana "Fenerbahçe'den başka bir kulüpte asla oynamam" deseydi, "Diren Mehmet Ekici" diyenler haklı olurdu.

Yerel basına söz

Trabzonspor'un stat isim hakkını hangi firmaya verdiğimizi ilk yerel basın öğrenecek"