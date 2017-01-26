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Van Persie'ye sürpriz talip!
26 Ocak 2017 , 10:52
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- Spor Toto Süper Lig
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Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Robin van Persie'ye sürpriz bir talip çıktı.
Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Robin van Persie ile Sao Paulo Kulübü ciddi anlamda ilgileniyor. Brezilya basınında yer alan haberde Sao Paulo'nun Robin van Persie'yi kadrosuna katmak istediğini yazdı.
Sao Paulo Başkanı Carlos Augusto da bu transferle ilgili olarak çarpıcı açıklamalarda bulundu. Augusto, "Dünya çapında birisini kadroya katmak istiyoruz. Robin van Persie Dünya Kupası'nda burada dikkat çekmişti ve şartlar sağlanırsa kadromuza katmak istiyoruz" diye konuştu.
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- Spor Toto Süper Lig
- Fenerbahçe
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