Vargas elden kaçıyor!

AJANSSPOR - Galatasaray'ın golcü adayları arasında yer alan, Brezilya Ligi ekibi Flamengo'nun da talip olduğu Hoffenheim'in Şilili oyuncusu Eduardo Vargas'ın yeni adresi belli oluyor.

Alman basınında yer alan habere göre; Şili Milli Takımı ile Çin'de düzenlenen bir turnuvaya katılan Vargas, henüz Hoffenheim'e geri dönmedi.

Teknik direktör Julian Nagelsmann ise söylentilerin aksine Vargas ile aralarında bir sorun olmadığını açıkladı.

Kariyerini Hoffenheim'da sürdürmeyecek olan Vargas ile Flamengo ve Galatasaray'ın ilgilendiği ancak devreye giren Meksika Ligi ekibi Tigres UANL'ın Vargas ile görüşme halinde olduğu ve Hoffenheim'a 6 milyon euroluk bir teklif sunmaya hazır olduğu belirtildi.