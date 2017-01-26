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Ve Beşiktaş transferi açıkladı!

Tarih26 Ocak 2017 , 14:07

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Ve Beşiktaş transferi açıkladı!

AJANSSPOR  - Spor  Toto Süper  Lig’in lideri Beşiktaş, savunmaya takviye yaptı. Siyah-beyazlılar eski oyuncusu Ersan Adem Gülüm’ü resmen açıkladı. Bu transfer gelişmesi, KAP’a da bildirildi.

Beşiktaş Kulübü’nden yapılan açıklama şu şekilde :

“Ersan Adem Gülüm'ün geçici transferi konusunda kulübü ve kendisiyle anlaşmaya varılmıştır. Hebei China kulübüne kiralama bedeli ödenmeyecektir. Oyuncuya 2016-2017 sezonu için 400.000 AVRO garanti ücret ödenecektir. Ayrıca puan başı ücret ödenmeyecektir.”

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