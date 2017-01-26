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Vodafone Arena finale aday!
26 Ocak 2017 , 10:46
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Türkiye Futbol Federasyonu, 2018-2019 sezonu UEFA Avrupa Ligi finalinin Vodafone Arena’da oynanması için UEFA’ya başvuru yaptı.
Beşiktaş yönetimi ile yapılan görüşmeler sonrasında gerekli evrakları hazırlayan TFF, finalin İstanbul’a gelmesi için başvuruda bulundu.
İstanbul; 2005 yılında Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan Liverpool-Milan Şampiyonlar Ligi finali ile 2009’da Ülker Stadı’nda oynanan Shaktar Donetsk-Werder Bremen Avrupa Ligi finaline ev sahipliği yapmıştı.
Kaynak : Habertürk
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