Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto Süper Lig

Vodafone Arena finale aday!

Tarih26 Ocak 2017 , 10:46

Yorum
Vodafone Arena finale aday!

Türkiye Futbol Federasyonu, 2018-2019 sezonu UEFA Avrupa Ligi finalinin Vodafone Arena’da oynanması için UEFA’ya başvuru yaptı.

Beşiktaş yönetimi ile yapılan görüşmeler sonrasında gerekli evrakları hazırlayan TFF, finalin İstanbul’a gelmesi için başvuruda bulundu.

İstanbul; 2005 yılında Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan Liverpool-Milan Şampiyonlar Ligi finali ile 2009’da Ülker Stadı’nda oynanan Shaktar Donetsk-Werder Bremen Avrupa Ligi finaline ev sahipliği yapmıştı.

Kaynak : Habertürk

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri

me