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Yasin Öztekin'e teklif yaptılar!

Tarih26 Ocak 2017 , 11:52

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Yasin Öztekin'e teklif yaptılar!

Bursaspor, Galatasaray’ın başarılı oyuncusu Yasin Öztekin için teklifini yaptı. Gözler, sarı-kırmızılı yönetimin vereceği karara çevrildi.

Yeşil-beyazlılar, Galatasaray'a 29 yaşındaki futbolcu için 2.5 milyon Euro teklifte bulundu. Bu sezon iki kez kadro dışı kalıp, tekrar affedilen Yasin için son kararı sarı-kırmızılı yönetim verecek.

Aslan’da sezonun olay ismi olan Yasin Öztekin performansıyla göz kamaştırıyor. Karabük karşısında bulduğu golle takımın en skorer ismi olmayı başaran Yasin ligde 8, toplamda 9 golün yanı sıra 3 de asist yaptı. 29 yaşındaki futbolcu ligin ilk 11 haftasında 2 gol atarken geri kalan 6 haftada 6 gol kaydederek alkışlandı.

Kaynak : AMK

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