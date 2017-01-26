Yasin Öztekin'e teklif yaptılar!

Bursaspor, Galatasaray’ın başarılı oyuncusu Yasin Öztekin için teklifini yaptı. Gözler, sarı-kırmızılı yönetimin vereceği karara çevrildi.



Yeşil-beyazlılar, Galatasaray'a 29 yaşındaki futbolcu için 2.5 milyon Euro teklifte bulundu. Bu sezon iki kez kadro dışı kalıp, tekrar affedilen Yasin için son kararı sarı-kırmızılı yönetim verecek.

Aslan’da sezonun olay ismi olan Yasin Öztekin performansıyla göz kamaştırıyor. Karabük karşısında bulduğu golle takımın en skorer ismi olmayı başaran Yasin ligde 8, toplamda 9 golün yanı sıra 3 de asist yaptı. 29 yaşındaki futbolcu ligin ilk 11 haftasında 2 gol atarken geri kalan 6 haftada 6 gol kaydederek alkışlandı.



Kaynak : AMK