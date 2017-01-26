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Zico geri dönüyor!

Tarih26 Ocak 2017 , 08:49

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Zico geri dönüyor!

Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayıran ve yeni hoca arayışına giren Bursaspor, Hırvat teknik adam Robert Prosinecki ile görüşmüştü.

Ancak Azerbaycan Milli Takımı’nı çalıştıran deneyimli teknik adama federasyondan izin çıkmadığı, görüşmelerin sona erdiği açıklandı.

Bursaspor İkinci Başkanı Ali Ademoğlu, “Prosinecki maalesef olmadı. Başka isimlerle görüşmelerimiz olacak” derken Yeşil-Beyazlılar’ın yeni hedefinin daha önce de gündeme gelen Artur Zico olduğu belirlendi.

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