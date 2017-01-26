- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Zico geri dönüyor!
26 Ocak 2017 , 08:49
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Bursaspor
Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayıran ve yeni hoca arayışına giren Bursaspor, Hırvat teknik adam Robert Prosinecki ile görüşmüştü.
Ancak Azerbaycan Milli Takımı’nı çalıştıran deneyimli teknik adama federasyondan izin çıkmadığı, görüşmelerin sona erdiği açıklandı.
Bursaspor İkinci Başkanı Ali Ademoğlu, “Prosinecki maalesef olmadı. Başka isimlerle görüşmelerimiz olacak” derken Yeşil-Beyazlılar’ın yeni hedefinin daha önce de gündeme gelen Artur Zico olduğu belirlendi.
Fanatik
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Bursaspor
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar