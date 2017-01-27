10 numara temasları sürüyor!

Transfer döneminin bitimine 6 gün kala, Sarı-Lacivertli taraftarların 10 numara bekleyişi devam ediyor. Yönetim, dört koldan taarruza geçmiş durumda. Yönetici Ali Yıldırım ve izleme komitesi başkanı Müjdat Yetkiner, Güney Amerika’da. Bir grup yönetici ise Hernanes için İtalya’da temaslarda bulunuyor. İşte son gelişmeler...

Blanco son aday

Ali Yıldırım ve Müjdat Yetkiner’in gündemine giren son isim Sebastian Blanco oldu. Arjantinli futbolcu, San Lorenzo forması giyiyor. Daha önce Ukrayna’nın Metalist ve İngiltere’nin West Bromwich takımlarında forma giydi. Yani Avrupa tecrübesi bulunuyor. 28 yaşındaki oyuncunun oyun stili; Advocaat’ın hızlı, dripling yeteneği üst düzey, yüksek teknik kapasiteye sahip 10 numara profiline uyuyor. Blanco için San Lorenzo ile ilk temasın kurulduğu öğrenildi. Eğer olumlu bir ilerleme kaydedilirse, yıldız futbolcuyla masaya oturulacak.

Perez'i menajerler önerdi

Uzun süredir 10 numara arayışında olan Fenerbahçe’ye menacerler tarafından da hemen her gün birçok isim öneriliyor. Bunlardan sonuncusu, Valencia forması giyen Enzo Perez oldu. 30 yaşındaki futbolcunun adı sezon başında da Sarı-Lacivertliler ile anılmıştı. Ancak tecrübeli oyuncunun bonservis bedelinin yaklaşık 10 milyon Euro (41 milyon TL) olması nedeniyle yönetim bu öneriye sıcak bakmadı. Eğer Valencia fiyat düşürürse, yönetim Perez konusunu yeniden düşünebilir.

Hernanes'te Valencia iddiası

Genoa’nın aradan çekilmesi, Fenerbahçe’nin Sambacı’nın işini bitirme şansını oldukça artırmıştı. Çünkü İtalyan basınında, Hernanes’in ya Genoa’ya ya da Sarı-Lacivertliler’e imza atacağı öne sürülmüştü. Ancak İspanyollar’a göre Valencia da devreye girdi. Fenerbahçe, 31 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Juventus de bu teklife sıcak bakıyordu. Valencia ise Hernanes’i bonservisiyle birlikte transfer etmenin peşinde. Bu durum, İspanyol ekibinin elini güçlendirse de Sarı-Lacivertliler, Hernanes’e daha iyi bir sözleşme sunarak bir adım öne geçmeyi planlıyor. Josef de vatandaşını ikna etmek için yönetime yardımcı oluyor. (Fanatik)