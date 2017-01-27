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Adanaspor'da sürpriz ayrılık!

Tarih27 Ocak 2017 , 16:11

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Adanaspor'da sürpriz ayrılık!

AJANSSPOR ÖZEL-
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adanaspor, Brezilyalı santrfor Edgar Bruno da Silva ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

30 yaşındaki oyuncu bu sezon 14 karşılaşmada Turuncu-Beyazlı formayı giyerken 1 kez rakip fileleri havalandırdı. İlk yarıda takımına bekleneni vermeyen Edgar sezon öncesi Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Wasl Dubai'den transfer edilmişti.

 

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