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Adanaspor'da sürpriz ayrılık!
27 Ocak 2017 , 16:11
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
AJANSSPOR ÖZEL-
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adanaspor, Brezilyalı santrfor Edgar Bruno da Silva ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
30 yaşındaki oyuncu bu sezon 14 karşılaşmada Turuncu-Beyazlı formayı giyerken 1 kez rakip fileleri havalandırdı. İlk yarıda takımına bekleneni vermeyen Edgar sezon öncesi Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Wasl Dubai'den transfer edilmişti.
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