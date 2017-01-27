Adanaspor'dan sol bek transferi

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Spor Toto Süper Lig takımlarından Adanaspor, Qarabağ'ın Brezilyalı santrforu Reynaldo'dan sonra Gençlerbirliği'nden sol bek oyuncusu Halil İbrahim Pehlivan'ı da sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer etti.



23 yaşındaki oyuncu 6'sı ilk 11, 8 maçta görev alırken skora etki sağlayamadı. Son 4 haftada 8 puan elde eden Adanaspor, 18 hafta sonunda 14 puanla 16. sırada yer aldı.