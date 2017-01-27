Adebayor'a UEFA engeli!

Beşiktaş'a menajerlerin teklif ettiği son isim Crystal Palace ile yolları ayrılan Togolu golcü Emmanuel Adebayor oldu.

Demba Ba’yı Türkiye’ye çağıran siyah-beyazlılar, Adebayor’un mali şartlarını masaya yatırdı. Yüksek yıllık ücret ve imza parası isteyen 32 yaşındaki forveti transfer etmeleri halinde UEFA anlaşmasını tehlikeye atacaklarını hesap eden yöneticiler, Demba Ba’nın en doğru tercih olduğu konusunda fikir birliğine vardı.

Golcü transferinde Mario Mandzukic’i sezon sonuna bırarak ABD’de bulunan Demba Ba’yı sağlık kontrolünden geçmek üzere Türkiye’ye çağıran Beşiktaş’a son olarak Emmanuel Adebayor önerildi. Menajerlerin bu sürpriz teklifi, Demba Ba’da karar kılan siyah-beyazlı yöneticilerin kafasını karıştırdı.

Afrika Uluslar Kupası’nda yer alan Togolu futbolcuyu kendi aralarında değerlendiren yöneticiler, öncelikle maliyetini masaya yatırdı. Demba Ba’nın yurt dışındaki sağlık kontrollerinde sıkıntıya rastlanmaması nedeniyle bu futbolcunun kiralık alınmasına yeşil ışık yakan yöneticilerin, “Demba Ba için ek bir ödeme yapmayacağız. Sezon sonu için hedeflediğimiz mali tabloyu değiştirmeyecek bir transfer. Ayrıca daha önce Beşiktaş forması giymesi nedeniyle takıma da yabancı değil. Taraftarlar da onu çok seviyor. Hücum hattında iyi bir alternatif olacaktır. Demba Ba her açıdan en doğru isim” yorumunu yaptıkları ifade edildi.

İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace ile yolları ayrılan 32 yaşındaki Adebayor için ödenecek ücret ve imza parasını göz önünde bulunduran yöneticiler, Togolu futbolcunun kulübe ekstra maliyetler getirebileceğini ifade etti. Siyah-beyazlılar, Demba Ba’ya oranla çok pahalı ve riski olması nedeniyle ünlü forveti veto etti. Sezon sonunda UEFA anlaşmasını tamamlayacak olan Beşiktaş’ta, Başkan Fikret Orman’ın ise mali nedenlerden dolayı Demba Ba’ya çok sıcak baktığı bildirildi.

Nakoulma teklifi

Bu arada Afrika Uluslar Kupası’ndaki başarılı performansıyla Fransız ve Çin kulüplerinin radarına giren Burkina Fasolu hücum oyuncusu Nakoulma’nın da siyah-beyazlı kulübe önerildiği iddia edildi. Kayserispor ile sözleşmesini fesh eden oyuncunun hem kanat hem de forvet oynayabilme özelliği nedeniyle Beşiktaş’a tavsiye edildiği vurgulandı.

97: Emmanuel Adebayor, İngiltere Premier Lig’de 242 maça çıkarken 97 gol attı, 44 kez de asist yaptı. (Milliyet)