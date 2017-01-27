- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Alanyaspor, Susic ile anlaştı!
27 Ocak 2017 , 15:08
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Alanyaspor
AJANSSPOR- Alanyaspor, teknik direktörlük görevine Saffet Susic'i getirdi.
Boşnak teknik adam şu anda başkan Hasan Çavuşoğlu ile tesisleri gezerken resmi açıklama gün içinde yapılacak.
Alanyaspor'un Saffet Susic ile ilgilendiği haberini dün paylaşmıştık.
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Alanyaspor
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar