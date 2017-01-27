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Alanyaspor, Susic ile anlaştı!

Tarih27 Ocak 2017 , 15:08

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Alanyaspor, Susic ile anlaştı!

AJANSSPOR- Alanyaspor, teknik direktörlük görevine Saffet Susic'i getirdi. 

Boşnak teknik adam şu anda başkan Hasan Çavuşoğlu ile tesisleri gezerken resmi açıklama gün içinde yapılacak. 

Alanyaspor'un Saffet Susic ile ilgilendiği haberini dün paylaşmıştık. 

 

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