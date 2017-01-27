Antalyaspor'a çilek transferi geliyor

Antalyaspor'un genç başkanı Ali Şafak Öztürk, Hürriyet Akdeniz'e önemli açıklamalarda bulundu. Öztürk, 2012 yılında Galatasaray Başkanı Ünal Aysal'ın ''Transfer döneminde bir dünya yıldızı pastanın üzerinde çilek olacak'' söylemini hatırlatarak hazır olun dedi.

İşte Başkan Öztürk'ün açıklamaları;

'SORUNLARIMIZI AİLECEK ÇÖZDÜK'

Süper Lig'de şampiyonluk istiyoruz.Çok büyük hedefler peşindeyiz. Rıza Çalımbay ile takım içinde dengeler oturdu. Herkes mutlu ve disiplin belirli seviyede.Geçen yıl iyi-kötü dönemlerimiz oldu. Samuel Eto'o'nun durumu bile oldukça sıkıntılıydı.Sezon başında sıkıntılar yaşandı. Aslında iyi ki o zaman diliminde oldu.Yaşananlar elbette beni,yönetimi,oyuncuları hepimizi psikolojik olarak etkiledi.Ama çözüm aşamasında her yaptığımız işten ailecek başarılı sonuçlarla çıkmayı bildik.

Bir anlamda takımda gidişatın iyi olacağını biliyorduk.İlk yarıda toparlanırız diye düşününce yaşadılarımızla bazen aksadık,bazen de koştuk.İnanın şimdilerde çok dah iyiyiz

Takımın kadro kalitesi iyi ama daha iyi olması gerekiyor. Bence takımda geri dörtlü aslında Süper Lig'e bakınca en iyisi diyebilirim. Herkes takımda özverili oynuyor. Ankara'da Osmanlıspor karşısında alınan galibiyetin önemi oldukça büyüktü. Hepimize, kente, taraftara değer katan bir galibiyet oldu.

Primler konusunda ise oyuncuların maçın ardından motivasyonunu arttırmak için etkisi tartışılmaz. Yani gerekiyordu. Galibiyet almak ve bunu seri olarak devam ettirmek adına önemliydi.

Rakamlar için evet abartmamak gerekiyor. Oyuncular bunu bir motivasyon aracı olarak görüyor. 'Yeri geldiğinde vermesen de para önemli değil; başkan' diyerek duruş sergilemeleri ise beni oldukça etkiledi diyebilirim. Yani takımdaki herkes özveri ile çalışıyor. Ajansspor.com

Elbette bu takımın özverili ve hırslı duruşu bizi daha yukarılara ve daha yüksek hedeflere taşıyor. Hepimizi öncelikle Süper Lig'de zirveye oynayan, hedefleri hep yukarıda olan bir takım oluşturmaya çalışıyoruz.

Bu kapsamda transfer dönemi bitmeden genç bir oyuncu peşindeyiz. Çok inandığım bir oyuncu var. Yeni alınan oyuncular, takımda dengeleri değiştirse bile gelecek yıl ortaya çıkacak görüntü çok iyi olacak.

Samuel Eto'o'dan sonra bir yıldızı daha Antalyaspor'a dahil etmek istiyoruz. Transfer dönemi içinde bunun yakında netleşeceğini söyleyebilirim.

Transfer döneminde bir dünya yıldızı pastanın üzerinde çilek olacak. Hazır olun diyebilirim. Forvete güç katacak. Hedeflerimiz büyük. Zirveye oynuyoruz, oynamaya da devam edeceğiz yeni oyuncunun ismini açıklama malum rakamlar açısından kulübümnüze olumsuz etki yaratıyor. Birden transfer rakamları fırlıyor. Ama şunu söyleyebilirim; görüşmelerin ardından bir aksilik yaşanmazsa bu transfer de olacak; olacak... Oldu; bitti demeden...

3-4 MİLYON EURO DEĞERİNDE

Antalyaspor'a alacağımız oyuncu 3-4 milyon Euro Değerinde. Şimdilik bu kadarını söylemekte yarar görüyorum. Antalyaspor'u korumak için benden lütfen bu ismi vermemi istemeyin.

Takımdaki hedeflerimize daha yukarı taşımamızı sağlayan bir diğer unsur da Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'dir. Bu tesisler, Antalyaspor için çok büyük bir avantaj oldu. Anadolu kulüpleri arasında avantaj oldu. Anadolu kulüpleri arasında böylesi bir tesise sahip olmak hepimizde farklı bir ivme kazandırdı. Bu tesisin kazanımımda Antalyaspor'a destek veren herkese teşekkür ediyorum. Takımın bugünkü başarısı Süper Lig'de 5 inci sırada olması asla tesadüf değil. Bunda da taraftarlarımızın desteği birlik,Beraberliğimizin eseridir. Futbol Konseyi'nin Antalyaspor açısında da yeri çok önemli; sizlere de böylesi bir hizmeti sağladığınız için teşekkür ediyorum.



(AJANSSPOR)